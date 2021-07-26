全國疫情警戒明（27）日起降至二級，但採「降級不解封」，醫師蘇偉碩表示，台灣又發明一個自我矛盾的名詞，若要完成清零的最後一哩路，他建議「政府有兩種選擇」。

蘇偉碩今日在臉書指出，因為不願全面封城普篩，也不願意放棄清零的目標，台灣又發明一個自我矛盾的名詞「降級不解封」；而只有精神分析治療師能夠解析這些自我矛盾的說詞想遮掩的秘密，但我們卻只能跟著發明這些名詞的官長們繼續精神錯亂下去，才不會顯得神智清楚得很瘋狂。

蘇偉碩醫師。（圖／摘自蘇偉碩臉書）

如果真的要「清零」，他認為有兩種方法，一個是啟用反恐等級的精準的疫調，動用好萊塢電影「全民公敵」裡的網路監控，把每一個確診者過去兩週內接觸過的所有人一個不漏找出來，再找出接觸者的所有接觸者，一圈又一圈，滴水不漏，就像白色恐怖時期抓匪諜的辦法，「檢舉匪諜，人人有責，知匪不報，與匪同罪」，這樣很快就可以清零。

蘇偉碩也說，但台灣如果走這條回頭路，也等於否定了幾十年的民主人權普世價值的追求與犧牲，只因為一個莫名的恐懼；因此另一個方法是提供「匿名篩檢」，這是去年四月磐石艦群聚感染事件時，高雄民間防疫聯盟就已經提出的訴求。

蘇偉碩表示，當時就發現，因對病毒和感染源過度污名化，必然會迫使有些必須保護隱私的人逃避檢驗，而造成防疫的缺口，所以如果政府願意提供「匿名篩檢」，至少讓這些找不到而本人也不願意出面接受篩檢的人，有機會在知道自己已經感染後儘速就醫，或至少中止人際接觸，進而阻斷病毒的傳播鏈。