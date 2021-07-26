中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(26日)晚至明(27日)上午高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率。本周西南風逐漸增強，中南部容易出現短延時強降雨，其他地區降雨也會增多；周三至周五(28日至30日)，強對流降雨範圍擴展至北部、東半部，周六至下周一，降雨將不再侷限於午後，變成整天都有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局指出，明天(27日)西南風持續影響，南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並且也有局部大雨發生的機率，至於中部及苗栗由於西南風帶來的水氣略微減少，降雨會變得較為局部且機率較今天低，其他地區則為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨，山區午後有機會出現較大雨勢。
溫度方面，北部、東半部及金門依舊炎熱，高溫約35至37度，其中桃園以北、東半部及金門已連續兩天出現36度以上高溫，東南部也仍有焚風發生的機率，至於中南部高溫則在32到35度左右。
周三至周五(28日至30日)南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；北部、東半部周三起變天，午後有局部短暫雷陣雨。
周六至下周一(31日至8月2日)西南風增強的同時，不排除有中小尺度低壓發展，台灣附近大氣環境更加不穩定，除了南部降雨時間長外，中部的雨勢也較為持續，至於其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。
至於第6號颱風「烟花」仍在大陸上海附近，強度逐漸減弱中；第8號颱風「尼伯特」明天進入日本本州北部後將轉為溫帶氣旋。
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