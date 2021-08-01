西南氣流為南台灣帶來大量降雨，其中台南市截至早上10點最大累積雨量在善化245毫米，最大時雨量也是在善化區79毫米，山區曾文水庫到上午10點累計積雨量98.8毫米，南區水資源局表示，目前曾文水位223公尺還有滯洪空間，8月份的正常滿水位是228公尺，今天不考慮洩洪，要等水位達到226公尺以上才開始評估，密切關注中。

過去5月底時曾文水庫幾乎快見底，剩3.5％蓄水率，經過2個月後不僅復活，水位還滿到幾乎滿庫，據水利署網站即時水情統計，曾文水庫今天上午10點蓄水量為3億8497萬立方公尺，水位高度223.07公尺，蓄水率75.55%。

對於曾文水庫是否有洩洪可能？南區水資源局副局長蘇柄源表示，曾文水庫目前水位在223公尺，今天雨較多，大概100毫米左右，明後天雨勢會趨緩，目前還有滯洪空間，沒有考慮洩洪，盡量把水流在水庫中。

蘇柄源表示，8月份的正常滿水位是228公尺，水位達226公尺以上，且預估未來有較大入流時才會考慮調節性放水或防洪運轉，需視降雨預測檢討操作策略。