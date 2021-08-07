陳時中今（7）日記者會。（取自中時新聞網直播）

對於趙少康質疑，其他國家都催得到疫苗，「我們怎麼催不到貨？」催才有疫苗，不催是沒有疫苗的！衛福部長陳時中今（７）日回應，我們幾乎每一天都會跟不同原廠做各種談判，希望能夠照時序進來，有時候也會追到一點點，沒有600萬這麼大的數目。

趙少康6日在TVBS《少康戰情室》指出，韓國政府開記者會表示，經與莫德納積極爭取，莫德納同意8月將到貨1千萬劑疫苗；日本首相也於7月23日與輝瑞首席執行長在日本東京迎賓館吃早餐，也要求BNT疫苗，原本預計在7月到9月提供7000萬劑，後來加碼到7600萬劑。

趙少康質疑，「他們都催得到貨，我們怎麼催不到貨？」現在不夠，總得催貨吧？日本首相、韓國總理都出面，以色列也是總理去催貨，美國總統也找輝瑞執行長開記者會，蔡英文除了每天去刷奧運選手、發臉書，「妳也可以關心關心疫苗」，那個（關心奧運）很重要，這也很重要。「我若是陳時中，就派副指揮官，直接殺到BNT或莫德納原廠去要求，每天纏他」，現在貨不夠，只有靠這個，催才有疫苗，不催是沒有疫苗的！

對此，衛福部長陳時中今（7）日在疫情記者會中回應，日本可能是原來有一個排程，現在去追。「我們有時候也會追到一點點」，沒有600萬這麼大的數目，因為他們原來排程是甚麼時候，我們不清楚，這時候每個國家都盡力在爭取在排程內準時供貨，甚至也不排除希望能夠更早。現在更早的機會幾乎是沒有，相信日本的情況是原來有排進來，遲延之後在爭取往前排，這可能性相對更高，「不過我沒辦法完全回答這個問題」，我們幾乎每一天都會跟不同原廠做各種談判，希望能夠照時序進來。