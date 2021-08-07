台南市連日受西南氣流暨熱帶性低氣壓侵襲，曾文水庫預防性洩洪，5天洩掉2個日月潭水庫水量，正逢大潮，台南市政府盯緊下游河川水位，預防性撤離居民，農損統計3100萬元，山區道路坍方搶修，台南市長黃偉哲7日向行政院報告，全市尚未傳出重大災情。

台南市7日全天發生間歇豪大雨，各地陸續傳出災情，據災變中心統計，共有4區列為土石流潛勢區，5條道路列紅色警戒，21條道路黃色警戒區域，發生39起路樹倒塌，348處道路出現坑洞。

其中台20線玉井路段連日出現坍方，公路總局立刻搶修，封閉道路以山區為主共有13處，橋梁封閉17座（含預警性封閉6座）。

台南市烏山頭、南化水庫皆達滿水位，曾文水庫也達9成滿，近日還預防性洩洪2.63億立方公尺，相當於2座日月潭水庫。因為正逢大潮，下游河川水位上漲，台南市政府擔心潰堤，盯緊各河川下游水位，並預防性撤離148人。

台南市部分農產受損，較嚴重的作物為木瓜、西瓜、絲瓜、香瓜、洋香瓜與龍眼，初步估計面積超過820公頃，農損金額約3100萬元。待豪雨之後將向農委會申請補助。

黃偉哲7日在災變中心透過視訊向行政院長蘇貞昌報告，台南市的豪大雨尚未傳出重大災情。