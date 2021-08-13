睽違3個月的基隆市和平島公園戶外水池「藍海水池」，13日首度解封，雖1天限制500人，但仍吸引遊客前往戲水。（和平島公園提供／張穎齊基隆傳真）

全國二級防疫警戒將從10日延長到23日，原本不開放的游泳池也有條件開放，睽違3個月的基隆市和平島公園戶外水池「藍海水池」，13日首度解封，雖1天限制500人，還需分成5個梯次、各90分鐘，但一早8時仍吸引不少遊客入場，激動喊著「100多天沒玩到水，好開心，心情就像過年一樣！」

「等了好久終於開放，快悶壞了！」現場遊客雀躍表示，泳池禁止後，天天待在家悶得慌，再加上炎炎夏日特別燥熱，卻都不能外出玩水，現在終於解封，心情跟過年還有搶到演唱會門票一樣快樂。

和平島公園表示，園區內泳池「藍海水池」，配合中央防疫指引及地方防疫規則，13日有條件開放，每日開放5梯次預約，每梯次限100人，每1梯次90分鐘，清場30分鐘後再次開放下1梯次。

和平島公園指出，每日5個梯次分別為上午8時至9時30分、上午10時至11時30分、中午12時至下午1時30分、下午2時至3時30分、下午4時至5時30分，每梯次100個名額中， 90個名額採用線上預約，10個名額將於現場登記。

和平島公園說，藍海水池採單一出入口管制，上岸必須立刻戴口罩，淋浴間停止淋浴服務，僅更衣使用，但仍有戶外淋浴設施開放淋浴，不過數量較少，另外寵物暫時不開放下水。

「只有藍海水池會清場！」和平島公園強調，留夏沙灘丶親親水池丶幼幼水道丶環山步道其他通通都正常服務，不管哪1梯次都可在陸上玩到晚間7時在回家。