大陸中央財經委員會17日召開會議，明確表示要分階段促進共同富裕，並鼓勵高收入人群、企業更多回報社會。繼4月投入500億元（人民幣，下同）啟動「可持續社會價值創新」戰略後，騰訊18日晚間宣佈再投資500億元，啟動「共同富裕專項計畫」，要在鄉村振興、低收入人群增收等層面提供持續助力，合計1000億元投資已達到騰訊剛發布的第2季財報總營收的7成之多。

另看到8月5日，阿里巴巴發佈《2020-2021阿里巴巴集團社會責任報告》也強調「推動鄉村振興、共同富裕和綠色可持續」，將成為阿里巴巴公益和社會責任的核心。報告也顯示，大陸832個前國家級貧困縣，從2017年底至2020年12月，經阿里平台實現商品銷售已達2700億元。

騰訊18日發布今年第2季財報，單季營收1383億元、年增20％。發佈後也有大陸網友評論騰訊員工收入太高，不符合共同富裕。當晚騰訊也同步宣佈啟動「共同富裕」計畫，將投入500億元。

騰訊說明「共同富裕專項計畫」將聚焦在帶動低收入增收、幫助醫療救助完善、促進鄉村經濟增效、資助普惠教育共用等切實帶後富、幫後富的領域，長期、持續提供支持。

騰訊表示，作為一家在改革開放大潮中成長起來的大陸科技企業，發展中也在不斷思索如何依靠自身技術和數位化能力助力社會發展，從而更好地「取之於社會，回饋於社會」。

據《經濟觀察報》報導，今年4月騰訊也投入500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略，表明要在基礎科學、教育創新、碳中和、FEW（食物、能源與水）、養老科技和公益數位化等領域做探索。