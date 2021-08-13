根據美國約翰霍普金斯大學最新統計，印尼在過去28天期間，累計新冠新確診數量，一舉躍身至世界第3位。而因病身亡者數量，則是全球第1名。

印尼疫情在過去近一個月急遽升溫，染疫累計總數也飆高僅次於美國和印度而已。不過，若從新冠病毒喪生者來看，印尼已是全世界數目最多的國家。

過去28天，印尼有近108萬新病例逼近印度，其中4.3萬人因新冠病毒而死亡。若從2020年疫情剛開始來統計，印尼總染疫者達377萬多人，疫歿數約為11.3萬。

同樣的時間區間，美國新確診數最高達224萬多人，其次是印度近109萬人。至於之前疫情甚是嚴重的巴西，則以103多萬人居第4。前述3個國家因新冠病毒往生者數目分別是1.05萬、1.76萬與2.83萬。

另外，從2020年初新冠病毒全球大擴散時迄今來看，美國仍是疫情最嚴峻的國家，近3620萬人染疫，因病死亡者超過61.8萬人。印度緊跟在後，確診者3200萬，死亡近43萬人。至於巴西，累計2020萬新冠病例，以及47.6萬死亡民眾。