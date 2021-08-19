2019年台灣金管會開放設立純網銀，近期受新冠疫情影響，零接觸服務改變民眾生活模式及習慣，多家傳統銀行更加速推動數位帳戶，積極打造金融生態系，Vpon威朋大數據集團出具台灣金融市場報告「疫情助攻台灣金融發展：大數據洞悉金融市場及消費者行為模式」，調查結果顯示，純網銀2021年甫上線即擁有亮眼表現，LINE Bank於開業首周市場滲透率快速上升，而樂天國際商業銀行市占率也持續穩定上漲。

台灣金融市場目前擁有3家純網銀、15家數位銀行及36家傳統銀行，而根據Vpon威朋AppVois平台市場分析顯示，超過7成用戶手機內皆有下載銀行金融相關App，顯見民眾對於金融科技依賴度高。進一步觀察疫情期間2021年第2季(4/01-6/30)App滲透率排行趨勢，綜觀排行前20名的金融相關App，以傳統銀行推出的網路服務App市占率高，數位銀行僅Richart上榜，位居第20名。此外，純網銀2021年甫上線即擁有亮眼表現，主打沒有實體分行，且所有業務皆透過線上進行便利性高，再加上幾波優惠利多成功吸引新戶，LINE Bank於開業首週市場滲透率快速上升，而樂天國際商業銀行市占率也持續穩定上漲。

Vpon威朋觀察，25至34歲年輕族群使用數位銀行App比例較高，數位銀行提供多元便利服務及優惠利多，再加上其母公司為傳統銀行，獲得年輕族群信賴；相對純網銀以35至44歲青壯年族群用戶使用率最高，主因多數青壯年用戶對於金融科技資訊較為了解，且金錢掌握及運用方面更為靈活，故願意嘗試新興金融服務型態。

受到疫情影響，加速金融服務數位化，也為金融科技帶來更多挑戰。2021年被稱為純網銀「元年」，純網銀起飛，傳統銀行及數位銀行更積極優化，期望增加用戶的使用與依賴，Vpon威朋藉由數據資料剖析目前傳統銀行、數位銀行及純網銀的市場滲透度及用戶輪廓偏好，產業數位化是時下趨勢，透過數據分析替金融產業打造相對優勢，將有利於整體金融市場成長。