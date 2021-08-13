有些生肖的性格非常合，無論價值觀還是個性都極為相似，因此相處時也不易發生爭執，結為夫妻後，甚至還能成為彼此的貴人，讓家庭過得越來越幸福，近日《搜狐網》分享3個容易天長地久的夫妻生肖組合，一起生活甚至能旺財運。

1.生肖蛇＆生肖猴

生肖蛇個性主動又不服輸，是情場老手，而生肖猴則較守舊，經常拒絕他人求愛，唯有靠生肖蛇不屈不撓的追求，才能攻陷他們的內心，且畢竟這段感情得來不易，因此雙方在一起後，也會很珍惜彼此，會為家庭努力，事業能夠互相扶持，子嗣也非常多，晚年幸福且身體健康，生活會越過越旺。

2.生肖兔＆生肖狗

生肖兔性格溫順，而生肖狗則是忠誠老實，兩人若結為夫妻，無論個性還是價值觀，都非常相似，因此總是有說不完的共同話題，默契非常高，一起工作時可說是合作無間。雖然有些夫妻相處久了，就會慢慢失去戀愛時的新鮮感，但他們則恰好相反，屬於越愛越離不開對方的類型，生活過得越甜蜜，事業也更順利。

3.生肖龍＆生肖羊

生肖龍富有野心及活力，而生肖羊則善於學習，也很有責任感，會為了家庭付出一切，他們若成為夫妻，在財運上非常相合，能夠興旺事業，成為互相扶持的幫手，他們結婚越久，財運就會越旺，能夠遇到很多賺錢的機會，日子過得風生水起。