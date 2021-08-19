有些人外表看似很堅強，但他們其實也會受傷，只是他們自癒能力強，就算要哭也不願意讓人看見，甚至會將悲傷轉化成能量，越痛苦越能幫助他們成長，《搜狐網》近日分享3個自癒能力極強的星座，就算想哭也會不斷向前邁進。

1.摩羯座

摩羯座做任何事都是一聲不響的，無論受到委屈還是獎勵，他們都不會表現在臉上，就算內心早已波濤洶湧，但外表仍看不出有任何變化，讓人看不懂也看不穿，這也是他們承受得了讚揚，又經得起詆毀的原因，他們對外不會提及自己的情緒，也因為他們習慣獨自扛下悲傷，所以懂得如何自癒，即便傷心到落淚，摩羯座仍會努力地堅持下去。

2.獅子座

獅子座個性強勢，做事能力強，抱持不允許自己落後於他人的心態，也因此使他們越來越強大，獅子座會為自己設下大目標，要求自己在最短的時間內完成，就算這一路走來非常辛苦，但他們會逼自己忍下來，也因為能力越強、責任越大，他們所承受的壓力也越重，就算快承受不住了，獅子座會躲在角落獨自落淚，整理好情緒後再重新出發，也因此使他們擁有超強的自癒能力，甚至有更強大的韌性。

3.天蠍座

天蠍座無論在何時，都不允許自己倒下，是12星座裡眾所周知最堅強的，不過他們並不是不會受傷，而是自癒能力很強，性格獨立且不愛依賴別人，這也使他們扛下許多重責，就算自己快被壓垮，天蠍座仍會站得穩穩的，不但會自癒，經過每一次磨難時，他們就會從中學習，讓自己更加進步，天蠍座一生都不停地鞭策自己，就算哭了出來，他們仍會邊跑邊哭，相當受人尊敬。