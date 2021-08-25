雕像做太逼真，連動物也搞錯了。泰國考艾國家公園日前在象群園區，放了一座擬真的大象雕像，而其中一頭公象發現後，竟把它當成競爭對手，走到雕像旁邊並發動攻擊，直到把雕像打倒在地，工作人員發現後只好趕緊將其移走。

根據《鏡報》報導，泰國呵叻府考艾國家公園（Khao Yai National Park）為了增加園區美觀，讓場景變得更生動，便在象群園區放了一座擬真的成象雕塑，大小跟真實大象一樣，而且無論皮膚皺褶，還是瞳孔細節等，都做到非常到位，乍看之下就像是一頭真大象。

有趣的是，園區內一隻正在找食物的公象，發現雕像後，先是站在遠處盯著對方，之後氣憤地衝上前把雕像撞倒，看到雕像倒在地上一動也不動，牠才滿意的離開，而工作人員之後趕緊將雕像扶起，並擺放於其它地方，以免類似事件再次發生。

園區管理員Ple Srichai表示，「我覺得大象試圖攻擊雕像的行為很有趣，雄性大象經常為了雌性而爭吵，所以牠可能把雕像當成一頭真正的大象，才會衝過去攻擊對方，以示自己的能力及統治地位」，而大象攻擊雕像的過程也被拍下，所幸當時並沒有任何遊客或工作人員受傷。