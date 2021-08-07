台灣颱風論壇提醒，今天凌晨開始，澎湖、新竹與雲林風雨將會相當猛烈。(圖／中央氣象局)

熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)大轉彎，即將從苗栗以北登陸台灣，全台面臨致災性豪雨考驗，氣象局也在7日凌晨12點針對台灣10個縣市發布豪大雨特報，氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，盧碧有機會回升輕度颱風，入夜後澎湖、新竹、雲林更是要注意猛烈的雨勢。

《台灣颱風論壇》表示，熱低壓的中心目前進入台灣海峽，強度趨近輕颱下限，由於核心小的緣故，台灣海峽勉強能提供讓盧碧重整的空間，預計盧碧暴風圈貼近台灣陸地前，強度會持平甚至略為增強，有機會回升為輕颱，但詳情還是要依據氣象局判定。

颱風論壇指出，盧碧強度弱，因此本身影響較小，但挾帶的西南氣流非常強大。周末2天，中南部地區、外島與南台東將是西南氣流最前線，會出現一陣陣的強風豪雨，尤其是中南部山區，雨量非常可觀，氣象局更給出接近千毫米的預測。

颱風論壇也示警，表示盧碧接近後，環流的北風遇上西南氣流，恐會出現一條雨勢劇烈的輻合帶，目前還無法預測會在哪出現，但西半部地區必須提高警覺。

隨著盧碧靠近，颱風論壇指出，今天入夜後，澎湖、新竹、雲林的風雨將會非常強大。北部部分，周六傍晚開始到周日上午，風雨會有感增強，若盧碧核心在台灣海峽重整良好，將會有輕颱風雨的感受。