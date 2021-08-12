今天早晨西南沿海有陸風與西南風輻合，帶來局部短暫陣雨。（圖／翻攝自氣象局）

受西南風影響，氣象局今早針對台南市發大雨特報。氣象專家吳德榮說，西南沿海有陸風與西南風輻合，可能會帶來局部短暫雨。至於位在換日線附近的熱低壓，目前的模擬路徑大至向西前進，不過預估在經過關島附近時，路徑開始分歧、出現不確定性，因此後續還要再觀察。另今日至下周三大氣不穩定，午後常有強對流發展，局部地區有劇烈天氣發生的機率。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上說，今天早晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨。不過，今天上半天大多晴朗，應注意防曬，高溫約可達35、36度。今日各地氣溫：北部24至35度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮表示，越過換日線附近的「熱帶低壓」，美國系集（GEFS）模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度，大約至關島附近，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1千公里；而歐洲（ECMWF）系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑。

吳德榮指出，這顯示出此「熱帶低壓」模擬的不確定性太大，要想進一步討論，實在有些早了、無意義，還是持續觀察吧！至於下旬西北太平洋的颱風活動如何？中旬的模擬既已無法確定，下旬的模擬更不可信，故再多的臆測，也是枉然。

氣象局針對台南市發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮也說，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週三（18日）太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；而太平洋高壓的沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，因此午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區甚至有「劇烈天氣」發生的機率。