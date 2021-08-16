連續第七年的全國房仲日，台中地區捐血開跑，首日募得1551袋熱血。（盧金足攝）

月老牽紅線，行善威力也很驚人！農曆7月捐血量減少，很多企業或民間團體辦捐血活動，紛送贈品吸人氣，捐血中心日前將捐血車開到有供奉月下老人的宮廟，廟方提供180條紅線超搶手，捐血意外熱烈，民眾笑稱「月老的一條紅線打敗一拖拉庫的贈品」。

供應中彰投雲的台中捐血中心，日需1800袋血源，受豪大雨及疫情影響，安全存量須7天，但目前血源不足，尤以A、O血型較不足，號召大家為血液安全存量「衝一波」。

捐血中心表示，前陣子因為天氣常下起豪大雨，加上疫情民眾少出門，很多社團熱心推動捐血，大部分規畫假日舉行，平日較少有捐血活動，造成平日缺血較嚴重，16日則剩下6天存量。

「民眾捐血一袋，可以紅血球，血小板和血漿幫助三種人」，台中捐血中心說，現在是暑假和鬼月，多少有影響到捐血意願，但醫院需求血源，捐血中心身負重任。

近來有民眾在臉書發文，捐血獲得的贈品超級比一比，有的送電影票、雞蛋、烤鴨、奶粉，都給熱心捐血民眾很大的驚喜。

台中捐血中心說，農曆七夕時，捐血車剛好在一間廟的廣場駐點，廟方熱心提供180條向月老加持的紅線，很多捐血人覺得做好事，還有月老的祝福保佑，希望捐熱血助人還能帶來好姻緣，月老紅線供不應求，民眾趣稱，比豐富贈物更受歡迎。

疫情趨緩，警戒調降為二級，今年第7年舉辦的全國房仲日再度開跑，首日即募得1551袋熱血，活動預計延續至20日，台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源表示，每年活動全台捐出超過1萬袋熱血，續朝「捐血10萬袋、誓救10萬人」的目標邁進。