超過17萬法國民眾今天在全國各地，連續第6個週末走上街頭，抗議必須持有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康通行證才能從事日常活動，凸顯總統馬克宏面臨的不斷醞釀政治風險。

法國內政部表示，全國各地今天總共約17萬5500人上街表達不滿，較上週末的大約21萬5000人減少，由於人們結束暑休歸返，抗議民眾有可能會增加。

健康通行證是有QR碼的官方文件，證明持有者已接種COVID-19疫苗。眾多法國酒吧、餐廳、博物館和運動場館等，除非出示健康通行證，否則無法進入。

雖然法國境內大多數人都已接種COVID-19疫苗，但抗議民眾堅稱，健康通行證歧視未接種疫苗者，且侵害人民的自由。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推出健康通行證，是為了鼓勵更多人接種疫苗，保護法國避免出現第4波疫情。（譯者：劉學源）1100822