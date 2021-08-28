法國2022年將舉行總統選舉。歐盟負責英國脫歐事務的前首席談判代表巴尼耶27日宣布有意參選、挑戰現任總統馬克洪，而限制移民入法是其重點競選承諾。

他接受訪問時被問及，為何挑戰跟他在英國脫歐事務上緊密合作的馬克洪。巴尼耶就此回答，他想改變國家。現年70歲的他在訪問中談及「恢復國家威信」以及「（法國）對移民事務進行限制以及有控制」。他重申其暫停讓移民入法的建議。

法國共和黨共有4人表示有意參選，而巴尼耶的知名度最高。