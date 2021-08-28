歐盟前談判代表巴尼耶 宣布參選法國總統 15:582021/08/28 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟負責英國脫歐事務的前首席談判代表巴尼耶(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國2022年將舉行總統選舉。歐盟負責英國脫歐事務的前首席談判代表巴尼耶27日宣布有意參選、挑戰現任總統馬克洪，而限制移民入法是其重點競選承諾。 他接受訪問時被問及，為何挑戰跟他在英國脫歐事務上緊密合作的馬克洪。巴尼耶就此回答，他想改變國家。現年70歲的他在訪問中談及「恢復國家威信」以及「（法國）對移民事務進行限制以及有控制」。他重申其暫停讓移民入法的建議。 法國共和黨共有4人表示有意參選，而巴尼耶的知名度最高。 歐盟支持立陶宛友台 陸駐歐盟使團促歐方在涉台問題上堅持正確立場 人球還是奧運選手 一份聲明透露歐盟對阿富汗難民立場 #巴尼耶 #法國 #事務 #歐盟 #英國脫歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各國譴責恐攻 歐盟加緊安置難民 04:102021/08/28 焦點要聞 國民黨再出發的起點 04:102021/08/27 時論廣場 28國福爾摩沙俱樂部聯名挺立陶宛 籲請北約加入聲援 12:402021/08/26 政治 工商社論》產業景氣兩極，應採多元基本工資調幅 04:102021/08/27 財經要聞 陸駐歐盟使團：敦促歐方在涉台問題上堅持正確立場 10:292021/08/28 兩岸 喀布爾爆炸死傷慘重IS宣稱犯案 各界憤怒譴責 09:232021/08/27 國際 陸擴大對立陶宛貿易報復 學者：警告對象另有他人 12:162021/08/26 國際 歐盟擬實施碳邊境稅 綠色和平：台灣碳費應每噸要300元、每年調10％才有效 15:192021/08/27 生活 2022有口袋名單 參選義不容辭 04:102021/08/26 政治要聞 撤退期限前的連環爆炸 凸顯後阿富汗時代的3大難題 10:432021/08/27 國際 時論廣場》向誰預約下一輪太平盛世（衣冠城） 19:072021/08/27 時論廣場 國際熱門新聞 莫德納疫苗遭「金屬顆粒」污染 日本2男接種後死亡 - 國際 ISIS-K恐怖大解放 美曝塔利班放了監獄數千計成員 - 國際 身上綁滿著25磅炸藥 喀布爾機場自殺炸彈客犯案過程曝光 - 國際 ISIS-K是誰？有多危險？與塔利班恩怨情仇 《美聯社》報你知 - 國際 3個月內確診數從破百降至個位數 德媒：4關鍵讓台灣辦到 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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