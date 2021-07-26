雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場外傳將於27日開放，四湖鄉長蘇國瓏26日表示這是錯誤訊息，由於海水浴場周邊都是防風林，很難控制人流進出，所以目前仍以防疫為優先不開放，將於疫情解封後再對外開放。

三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，因年久失修閒置多年，去年中央與地方政府合力活化，加以整建並引進風箏衝浪等水域活動，讓沈寂10餘年的三條崙海水浴場再現生機，疫情3級警戒前吸引許多遊客造訪。

蘇國瓏表示，5月中進入防疫3級警戒，為了避免戲水人潮成為防疫破口，四湖鄉公所宣布三條崙海水浴場停止營運。中央宣布27日防疫警戒降至2級後，即有不少民眾打電話到公所詢問海水浴場是否重新開放，公所人員均告知尚未開放。

不過這幾天網路上出現民眾PO文海水浴場將於27日開放，引發大家議論，蘇國瓏強調這是錯誤訊息，他得知後也相當訝異，經了解此民眾並未向公所求證，以為全台海水浴場都將開放，已請他將PO文下架。

蘇國瓏解釋，三條崙海水浴場占地廣闊，周邊都是防風林，很難控制人流進出，冒然開放可能出現防疫破口，危及全鄉甚至全雲林縣民安全，因此將等疫情解封再正式開放。