新北今天僅有2例在居家隔離陰轉陽個案，19日是否有進一步解封措施，新北市長侯友宜說，新北社區篩檢站第五次0陽性個案，但病毒不會因為今天零，以後都天天零確診，要持續把病毒隱形傳播鏈阻斷乾淨，否則隨時都有可能反撲的情況，把疫情控制好，19日或26日就會滾動檢討開放那些。

侯友宜說，現在這個數字，反而要提高警覺，未來幾天還要看疫情變化，如果控制穩當，哪些可以開放，而開放下也要把防疫做到位，做好滾動式檢討，面對疫情還是一句話「步步為營、戒慎恐懼」。