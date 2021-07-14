氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，昨日各地區皆有觀測資料，達到高溫警示標準，其中以嘉義東區37.4度為最高；昨日西半部午後對流範圍擴大，氣象局並因此發布大雷雨及豪雨特報，強對流中有冰雹產生，落地前時皆已融化，合歡山因海拔較高，冰雹來不及融化，故仍被觀測到。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地大多晴朗炎熱、紫外線強，仍有36度以上的高溫，要注意防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，需注意午後對流旺盛、伴隨劇烈天氣，主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，15日至19日「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降。

吳德榮說，各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；18日美國模式最新的模擬，已有颱風的強度，且調整得更強、更偏北。而歐洲模式模擬的強度依然較弱、且發展也較慢。顯示此「熱帶擾動」的模擬，有很大的「不確定性」，至於其未來動向，是否有影響台灣的機率？各國模式模擬也不一致，且都在調整中，應持續觀察。