美國司法部於美東時間7月19日宣佈，指控4名中國公民參與一項由中共國家安全部主導的入侵電腦系統的全球駭客攻擊行動。這些攻擊行動從2011到2018年針對美國和其他國家的幾十個公司、大學和政府機構，盜取知識產權和機密商業訊息，包括傳染病研究等等。

美國之音VOA報導，美國司法部指出，位於加州聖地牙哥的一個聯邦大陪審團，今年5月控告4位居住在中國的中國公民。19日對外披露的起訴書指控，這起電腦駭客攻擊行動，集中在竊取重大的經濟利益情報給中國公司和商業領域，包括可讓中國直接跳過漫長及耗費資源巨大的研究和發展過程。

這些被告及中國海南國家安全廳的同謀者，試圖掩飾中國政府在駭客行動中的身份，設立門面公司「海南仙盾科技發展有限公司」，從海南省的海口市從事駭客活動。

起訴書列明2項具體指控：被告丁曉陽、程慶民和朱允敏是海南省國安廳的特工，負責協調、促進及管理海南仙盾的電腦駭客及語言學家，以及中國國家安全部的其他門面公司，從事有益於中國政府和國營機構的黑客盜取行動。此外，電腦駭客吳淑榮作為在海南仙盾職責的一部分，編寫惡意軟體，侵入外國政府、公司和大學的電腦系統，並管理海南仙盾的其他駭客。

這些駭客攻擊的對象是美國、奧地利、柬埔寨、加拿大、德國、印尼、馬來西亞、挪威、沙烏地阿拉伯、南非、瑞士和英國的受害者。受害的行業包括太空、國防、教育、政府、衛生、生物製藥及海事。

被盜取的行業機密和機密商業訊息包括：用於潛水器和自動車輛的敏感技術，特別是化學方程式、商業飛機維修、有專利權的基因排序技術及數據，以及可以幫助中國政府為國營企業獲取合同的針對某些國家的訊息，包括大規模發展高鐵項目的合同；針對研究機構和大學的駭客行動偷取涉及伊波拉病毒、中東呼吸綜合症(MERS)、愛滋病毒及愛滋病、馬爾堡病毒和兔熱病等傳染疾病的研究。

起訴書還表示，這些被指控的中國國家安全部特工還和海南省及中國其他地區的不同大學的人員及教授協調，進一步完成駭客入侵的目標。

這些大學不僅幫助國安部識別和招募駭客及語言學家侵入被針對實體的電腦系統盜取訊息，海南的一家大學還幫助支持和管理海南仙盾，包括通過支付工資、福利和提供通訊地址。

美國司法部副部長莉薩·莫納科說：「這些刑事指控再次突顯了中共繼續利用網路攻擊，偷取其他國家的知識財產，公然藐視其雙邊及多邊承諾。中國的駭客攻擊行動，包括針對十多個國家的從醫療衛生和生物醫藥研究到太空及國防的領域。這些攻擊提醒我們沒，有一個國家或行業是安全的。今天的國際譴責表明，全世界希望公平規則，各國可以投資創新，而不是偷盜。」

路透19日的報導說，美國宣布這些指控和起訴的同時，美國和其他同盟國也譴責中國國家安全部從事全球網路駭客行動，特別是今年早些時候披露的針對美國微軟公司的大規模侵入行動，也是為中國政府服務的駭客所為。