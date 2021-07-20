輕颱烟花處在大低壓帶中，路徑變數高，氣象達人彭啟明表示，目前烟花開始有逐漸往台灣附近收斂的趨勢，登陸台灣北部可能性相當高，周四起颱風接近東北部海面，全台風勢轉強，出現間歇性雨勢，周五、周六颱風暴風圈碰觸陸地，如果登陸雨勢會更強烈，中部以北、東北部雨勢最多，各地風力顯著增強。周日颱風帶來西南風，中南部、離島有較強風勢及雨勢，可能延續到下周一、二。

彭啟明在臉書表示，烟花颱風目前走得很慢，距離台灣北部的東方海面約一千公里，持續往西北西移動，進入較溫暖的海面上，今明兩天有機會發展成為中度颱風。

彭啟明表示，未來觀察重點在周四凌晨，颱風中心可能接近台灣宜蘭東方約四百公里的宮古島附近，過去趨勢是烟花可能受到查帕卡颱風牽引或是北方高壓的延伸，讓颱風往西移動時偏北；但新的預測上，偏北的機會顯著減少，可能逐步往西，有相當高的可能，颱風中心會登陸台灣北部。

最新歐美模式預測，烟花颱風路徑登陸台灣北部。（翻攝自彭啟明臉書）

至於烟花颱風影響台灣的風雨時程，彭啟明表示，今天深夜到明天開始，煙花颱風外圍環流接近，北部、東北部有陣雨，雨勢隨著颱風接近越來越大，沿海風浪增強，中南部有午後雷陣雨。

彭啟明表示，周四颱風接近台灣東北部海面，全台風勢逐漸轉強，出現間歇性雨勢，周五、周六兩天，颱風暴風圈很有機會碰觸陸地，雨量的大小，就要看颱風中心距離台灣而定，如果登陸，雨勢會更強烈。預計雨勢以中部以北、東北部最多，全台風力增強。

彭啟明表示，周日颱風可能登陸浙江或福建，移動速度很慢，注意颱風環流帶來的西南風，中南部及離島有較強的風雨，從大環境來看，可能把查帕卡水氣順著偏西南風帶上來，中南部的雨勢可能延續到下周一二。

彭啟明表示，預報仍有些變數，烟花颱風和過去大家熟悉由太平洋高壓主導的颱風不同，要用「怪颱」的態度面對。