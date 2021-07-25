隨著颱風「烟花」逐漸遠離台灣，大陸上海沿海等地今天下午也逐漸進入暴風圈，海面上也逐漸掀起狂風巨浪，而上海的電視台記者為了讓民眾更了解烟花的威力，特別前往海邊現場連線，無奈風勢與雨勢都太大，讓該名記者不得不嘶吼播報新聞，引起網友熱烈討論。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，河南鄭州等地近期因連日的暴雨飽受淹水之苦，救難行動仍持續進行，但接下來還要防止強烈颱風的侵襲。颱風烟花自從遠離台灣後，暴風圈便直撲上海、浙江等地而來，沿海地區今日下午陸續掀起狂風巨浪，上海電視台記者為直擊現場實況，特別前往上海東南方的南匯嘴觀海公園進行現場連線報導。

大陸電視台記者連線時被風吹到東倒西歪，表情猙獰依然嘶吼報導。（圖／微博＠沸點新聞）

只見影片中記者雖已繫上安全繩，但依然抵擋不了強烈的風勢，被風吹到左搖右晃，他只好使出吃奶的力氣，全程以猙獰的表情嘶吼播報新聞，無奈風雨實在太強只聽得到風聲，使他最後到底在講什麼都沒人聽得清楚，影片底下也沒再出現字幕。

而他敬業的播報畫面於網路上曝光後，吸引大批網友讚賞，紛紛留言「看得出來他已經語無倫次了」、「實在太敬業了，一定要注意安全」、「雖然真的很敬業，但我忍不住笑了」、「請原諒我！吼成這樣我卻聽不懂你在說啥」、「小伙子有前途」、「雖然心疼但還是覺得很好笑」、「小哥辛苦了，叫公司晚上給你加雞腿」。

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