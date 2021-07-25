東京奧運近日盛大展開，許多選手也因此獲得民眾的關注，而一向在花式游泳（水上芭蕾）項目上一支獨秀的俄羅斯選手，即使光榮退役一樣以驚人的泳技受到萬人矚目。一名俄羅斯前花式游泳選手，日前在網路上開通社群帳號，並經常PO出驚人的「水中舞技」，吸引網友熱烈討論。

根據外國媒體的報導，曾是俄羅斯花式游泳國家代表隊成員之一的克里斯汀娜瑪庫申科（Kristina Makushenko），現年26歲的她過去曾跟著國家四處征戰比賽，也曾在2011年的歐洲青少年錦標賽拿下兩面金牌，成績備受肯定。但幾年前退役後，克里斯汀娜便憑著精緻的五官，與凹凸有致的火辣身材成為模特兒，並開通社群帳號成為網紅，TikTok吸引超過百萬人追蹤。

但克里斯汀娜即使轉行依然不忘本，經常在IG及TikTok上曬出水中悠游的照片及影片，日前她更曬出一段水中性感熱舞搭配加拿大情歌王子麥可布雷（Michael Bublé）《Feeling Good》的短片，吸引超過500萬人觀看、轉發，只見她穿著黑色高衩泳衣搭配性感網襪及高跟鞋，在水中不斷翻轉、V字劈腿、一字馬並在水中倒立行走、走秀，似乎任何動作都難不倒她。

許多網友看了都相當驚艷，紛紛留言「這影片我可以看一整天」、「克里斯汀娜實在太厲害了，就好像生活在水裡一樣」、「這根本是特技表演」。