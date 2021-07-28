東京奧運女子200公尺自由泳決賽28日早上登場，23歲香港「飛魚」何詩蓓挾著準決賽總成績第2佳的強勢，最終以1分53秒92，打破亞洲紀錄勇奪銀牌，取得香港隊史上首面游泳獎牌。

香港東網報導，何詩蓓於決賽游第5線，全場3次轉身均保持前3位置，頭100公尺（55秒1）及150公尺（1分24秒18）都以第一名觸池，不過150公尺以第3名觸池的澳洲新星堤密絲此時大爆發，最終在最後幾米超越何詩蓓以破奧運紀錄的1分53秒50贏得金牌，Siobhan則以0.42秒之差僅負奪銀，同時為香港贏得史上首面游泳奧運獎牌。

行政長官林鄭月娥對何詩蓓致賀，表示她憑拼搏精神，愈戰愈勇，取得輝煌成績、為港爭光，感到無比自豪。港隊至今已在東奧取得1金1銀，振奮人心，深信運動員在全港市民支持下，會全力以赴，爭取佳績。民政事務局局長徐英偉亦指何蓓表現出色，克服奧運延期等重重挑戰，在最高水平比賽中展示香港運動員的風采，對此深感驕傲，並祝願她在體壇繼續發光發熱。

香港體育學院主席林大輝亦表示，何詩蓓以破亞洲紀錄成績在是次200公尺自由泳為香港贏得一面銀牌，同時創下香港首次在同一屆奧運會內獲取超過一面獎牌，別具意義，而是次獲獎對香港游泳界、體院，體育界以至全香港都意義重大。

《星島日報》稱，何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人，故何詩蓓擁有代表愛爾蘭及香港出賽的資格，而愛爾蘭泳總不只一次向她招手，但她多次強調代表香港參賽感到驕傲，因此選擇代表香港。

值得一提的是，有「女飛魚」之稱何詩蓓堪稱文武雙全，除了泳術了得，在香港中學文憑試（DSE）亦取得35分佳績，赴美國密西根大學，攻讀心理學。

另外，何詩蓓亦擁有8級鋼琴底子，她曾在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。