對於不少人來說，浴室不僅是洗澡的地方，也是最放鬆、最私密的地方，但如果隱密性不夠很可能被別人看光光。英國一名女子一年前與表妹搬進租屋處後便天天在浴室裡洗澡，沒想到近日卻收到鄰居的紙條，才發現她們已經被看光。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自英國曼徹斯特的26歲女子莎拉耶茨（Sarah Yates），一年前與表妹凱伊（Kay）一同搬入租屋處，當時她們雖發現浴室的對外窗戶是一片磨砂毛玻璃，但毛玻璃有霧化的效果，她們也曾輪流到庭院中觀察許久才放心洗澡，甚至認為頂多被鄰居看到人體的輪廓而已，並無大礙。另外，她們剛搬進去時，也發現浴室的燈光太暗，因此還加裝了4盞燈增加明亮度。

但沒想到，近日莎拉卻收到鄰居的紙條，上面寫著「哈囉～建議妳們在浴室窗戶裝上百頁窗，這樣才不會在洗澡時被大家看個精光」，莎拉看到紙條後瞬間頭皮發麻也相當害羞，心理不斷大喊「我的天哪」，並將事發經過告訴表妹。事後，莎拉表示，當初原以為毛玻璃可以霧化裡面的一舉一動，但可能因為她們加裝了的燈泡太過明亮，使晚上一開燈，裡面便可以一覽無遺。

網友看到新聞後也紛紛表示「我想妳的鄰居應該也很尷尬」、「被看了一年都不知道實在太尷尬了」、「這代表所有人都知道妳們在浴室裡做了什麼事」。