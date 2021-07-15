在一段婚姻關係中，最不能接受的就是遭到另一半背叛，有些人會選在離婚前攤牌大吵一架，有些人則是默默的進行報復行動。國外一名女網友先前發現前夫竟然背著她，與隔壁女鄰居勾搭，讓她氣得在離婚前進行偷偷將他的衣物剪破，並留下一張紙條後就離開，讓丈夫看到後相當傻眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，TikTok帳戶為＠heyandreaowen的女網友安德里亞歐文（Andrea Owen），日前在社群媒體上大方分享自己慘痛的離婚經驗，吸引網友們熱烈討論。影片中，安德里亞表示自己曾在15年前擁有一段婚姻，但在2006年的某一天，她突然發現前夫疑似與隔壁的女鄰居有染，而且兩人偷來暗去了7個多月後竟然還讓女方懷孕，讓安德里亞氣到火冒三丈。

不過，安德里亞認為直接離婚太便宜前夫，因此在拋棄前夫之前，她拿出剪刀將前夫的長褲、短褲、內褲通通在GG處剪出一個大洞，她還留下一張紙條寫著「既然你管不住自己的生殖器，那我應該幫你一把，讓它出來透透氣」，之後安德里亞便笑著提著行李離開，並找律師處理離婚相關事宜。

影片曝光後吸引超過40萬人按讚、分享，紛紛留言表示「你是女王」、「女孩～你帥氣的打贏了這場仗」，更有相同遭遇的女網友跳出來表示「我是把遙控器帶走讓他永遠找不到，哈」、「我前夫跟一個叫”米莉”的女人在一起，所以我把所有的櫥櫃都沾滿了”米莉姨媽”牌子所做的義大利麵醬」。