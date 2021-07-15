在新聞上經常可以看到外國人裝修房子時，可能都會發現意想不到的空間或是事物，而美國一名男子日前準備翻修自家庭院時，竟也意外挖到大量的保齡球，向專業人士查詢了之後才發現它們竟然含有獨特的歷史意義。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國密西根州的33歲男子大衛奧森（David Olson），在本月1日上午準備拆除家中後院的臺階進行翻修時，挖著挖著竟挖到一個黑色不明物體，他原本還擔心是不是未爆彈，但仔細一看才發現是顆保齡球。起初，大衛並沒有多加理睬，猜想可能是前屋主用來填補坑洞用，但挖越深數量越多，他才驚覺這裡到處都是保齡球。

但大衛還是擔心這些保齡球是否有毒，或是可能傷害到他的3名孩子，立即聯繫保齡球上所標示的製造商。製造商表示，這些保齡球是1950年所製造，而當時的建築工人經常會使用報廢的保齡球來代替沙子建造庭院，因為它們不僅耐用也相當堅固，而且十分安全沒有任何毒性。

大衛接受採訪時表示，當時他原本以為保齡球大約只有50顆左右，沒想到挖到下午竟挖出158顆，隔日又再挖出2顆，所以一共是160顆保齡球，但他認為應該還有更多，不過對他來說移動保齡球比移動沙子來的容易許多，因此挖得很起勁。

而這些被挖出來的「古董保齡球」，大衛打算捐贈給附近的教堂製作成裝置藝術，這樣不僅能夠再利用，也讓民眾了解1950年代的建築特色。