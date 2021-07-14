隨著現代人的觀念越來越開放，許多人為了滿足需求或是找尋刺激，可能會同時擁有多名性伴侶，而為了保護自己及他人，通常會戴上保險套以防後患。但西班牙一位網紅日前卻拍片炫耀「不戴保險套」也能與眾多女性發生性關係，引起網友討論並瘋傳。

根據外國媒體的報導，來自西班牙的TikTok網紅奈姆達雷奇（Naim Darrechi），年僅19歲便靠著帥氣的外表、結實的身材與逗趣的影片，在網路上吸引超過2600萬名粉絲追蹤。但他日前與另一名YouTuber莫斯托帕皮（Mostopapi）拍片，談論到保險套的話題時，他卻突然說出「保險套很難用，所以從來不用」，甚至自爆在與女性發生關係前，都曾以「不孕」當成拒戴保險套的藉口，成功說服多名女子接受，更大言不慚的表示「沒戴保險套也沒有人因此懷孕」，引起網友撻伐。

另外，奈姆達雷奇還曾拍攝影片，譴責並嘲諷墮胎的行為，也被網友挖出並且強力譴責他，雖事發後奈姆達雷奇立即在IG上發文道歉，坦承自己言論不當，但依然止不住網友怒火，紛紛留言批評「不尊重女性的混蛋」、「要別人不墮胎就先管好你的GG」、「就是有你這種人腦袋裝屎才會有女生被騙懷孕」，人氣瞬間跌入谷底。

西班牙平等部長艾林蒙特羅（Irene Montero）接受採訪時表示，西班牙過去有多起受到爭議的性侵案件，加害者都以猥褻罪或是性虐待罪（sexual abuse）來審理，而並不是更嚴重的性侵犯罪。透過奈姆達雷奇的事件也讓他們認知到「合意性行為」的重要性，因此將在議會中針對最新的性合意法案進行討論，也會把未經同意、缺乏保護措施的性行為，定義成一種侵犯。

另外，林蒙特羅也表示，奈姆達雷奇的行為可能也觸犯了現行法律，她會要求檢方進行調查言論是否屬實，也必須確認「性欺騙」受害者的身分。★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。