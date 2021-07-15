在這個資訊爆炸的時代，幾乎人人都隨身攜帶一支智慧型手機，這樣不僅可以隨時掌握世界的動態，也讓人方便找尋足跡，不過卻也因此造成不少悲劇的發生。日本一名女子日前因為太專心滑手機，經過平交道時，竟誤把鐵路當成一般安全區，列車經過時便直接撞上。

根據日本媒體《TBS NEWS》報導，位於日本東京都的一處平交道，在本月7日時發生一場可怕的鐵路事故。一名31歲的女子於晚間7點下班後，在回家的路上不停滑手機，而緊盯的手機螢幕的她，經過平交道聽到警示聲響起時，便自然的停下腳步等待列車經過，不過她卻沒有注意到自己停滯的地點就在柵欄的內側，相當靠近鐵軌中央，列車經過雖狂鳴喇叭，但當女子抬頭時已經遭到列車輾過，當場身亡，現場尖叫聲不斷。

當地警察到場調查後發現，女子當時應該正在看手機螢幕，因此完全沒注意到自己其實沒有站在平交道柵欄外的安全區，而當時其他的民眾也正在低頭滑手機，所以根本沒有人會注意女子所站的位置，等到列車發出聲響，眾人才驚覺不對勁，詳細情況還有待進一步的調查及釐清。

警方呼籲民眾，近日發生多起交通意外事件都與民眾低頭滑手機、分散注意力有關，因此無論是過馬路還是在路上行走時，千萬不要一邊使用手機，才能避免路上的突發狀況。

新聞事件曝光後，不少網友紛紛留言表示「我之前在路上也看到一個女的滑手機差點被車撞」、「我走路也會忍不住滑手機，真的得改掉這個壞習慣」、「有些人看了手機就會沉浸在自己的世界」、「看手機不看路真的是找死」。