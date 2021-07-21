河南淹水 三天就突破年降雨量 民眾只能徒步涉水

河南鄭州遭遇暴雨襲擊，一度傳出有不少民眾受困地鐵隧道內，有受訪者歷險歸來回憶稱，當時車廂已經水深及胸就快淹過頭，不少受困的民眾開始出現焦躁不安，有的還當場哭泣、缺氧等情況，甚至不少人力僅存的手機電量傳給家人留下遺言，最後逃離車廂時，還得不時擔心身後洪水不知何時襲來，場面怵目驚心，宛如災難現場。

《中國青年報》引述一名受困者民眾口述報導，7月20日下午，我從鄭州地鐵5號線的中央商務區站上車準備回家。事故是在海灘寺站與沙口路站間發生的。其實在列車抵達海灘寺站的時候，就已經採取了緊急停靠的措施了。

該名民眾稱，從車廂往外看，已經能看到兩邊的水急速地向上湧去。那個時候列車長從車廂的最前面走到了最後面，走動的過程中也看到他不停地在與地面進行聯繫。

該民眾回憶，逐漸地，水開始灌進車廂內。最開始看到車尾進水的時候我就已經開始哭了，不出聲，但眼淚就是不停地往下掉，周邊也有哭的、焦躁的，同車廂的人也會來安慰、安撫。有一個姑娘，在車廂中一直維持大家的秩序，也一直在安撫我們的情緒。大家也都像是約定好了，儘量不說喪氣話。再到後來，大多數人都選擇了保持沉默，以求保持體力。

該民眾坦言，最可怕的時候是在晚上九點左右，當時窗外的水已經差不多一人多高了，向後看，車廂後半截水也已經到頂，大家都向前聚在前三節車廂，我當時處於1、2節車廂的中間處，算是人群的中間位置。水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已經漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置。這個時候車廂開始出現缺氧的狀況。身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因為久泡水中體力不支，出現各種身體狀況。

該民眾還說，大家都在努力嘗試各種方式與外界取得聯繫。我的電話也一直打不出去，當時手機只剩不到30％的電。當時我還不敢和爸媽說，只敢給表哥、表姐還有朋友發消息。但在看到水位過了頭頂之後，我和他們的消息記錄中基本都是交代的一些身後事。

所幸最後救難人員緊急趕到，大家平安脫困。隨後，救援人員把前面的車長車廂打開了，並嘗試從車廂外側砸玻璃，但當時由於鑿打玻璃過於費力，且前面的車廂也已經打開，他們最後也沒有繼續下去。大家陸續從前面的車廂疏散出去。