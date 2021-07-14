美國一名少女日前與家人及好友一同前往英國海灘玩水時，發現自己的腳踝被異物抓住，原本她以為是爸爸捉弄她，過沒多久就感覺到一陣劇烈疼痛，才驚覺自己正在被鯊魚啃咬，她的父親見狀後立即衝向他們猛K鯊魚頭部才順利將她救出。

根據英國媒體《鏡報》的報導，美國《國家地理頻道》日前製作了一集有關鯊魚的特別節目，在節目中邀請了來自北卡羅來納州的少女佩琪溫特（Paige Winter）分享她曾面對鯊魚時的可怕經驗。2019年6月佩琪溫特跟著家人與好友前往英國梅肯堡海灘遊玩，當時她與好友牽手走入海中，突然感覺到有異物不斷抓住她的腳踝，原以為是正在潛水的父親故意捉弄她，但沒多久後便感覺到一陣劇烈疼痛，低頭仔細一看才發現竟然是一隻鯊魚正在啃咬她的左腳，甚至一度被拖入海中。

當時佩琪溫特雖拚命掙扎，但鯊魚的力氣之大讓她毫無招架之力，本身職業為消防隊員的父親見狀後，立即趕過去救人，但可怕的鯊魚還是緊咬著佩琪溫特的大腿不放，父親只好使出全身的力氣連出5拳猛揍鯊魚頭部，鯊魚才肯鬆口放人，但此時佩琪溫特的左腳就像被碎紙機輾壓過一樣破碎、鮮血淋漓，趕緊送醫急救。

經過醫生搶救後，佩琪溫特幸運撿回一條命，但左腳遭到嚴重損傷只能截肢，醫生後來也為她裝上義肢來維持正常生活。海洋生態學家麥可海特豪斯（Mike Heithaus）分析，會潛伏在淺水海域並攻擊人類的通常是俗稱「公牛鯊」的低鰭真鯊，佩琪溫特一家前往當地旅遊的前一天疑似剛下過大雨，海面混濁不清，因此公牛鯊出沒時才沒被人發現。