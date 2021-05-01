35歲王男今天（1日）傍晚5時許，於泰山區明志路三段民宅內與38歲室友林男發生口角衝突，王男左小腿被刀畫出一道長約20公分的切割傷，林男犯案後逃逸。王男遭砍後，自拍傷勢傳給妹妹，妹妹收到後趕忙報警求助，王男意識清楚，被送往輔大醫院救治，警方目前已鎖定犯案林男行蹤，後續將釐清林男犯案原因。

(中時 )