泰山男腿部遭砍20公分 自拍血腥照片請妹妹報案 18:362021/05/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰山男腿部遭砍20公分昏倒床上 兇手拍下血腥照請人報案（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲王男今天（1日）傍晚5時許，於泰山區明志路三段民宅內與38歲室友林男發生口角衝突，王男左小腿被刀畫出一道長約20公分的切割傷，林男犯案後逃逸。王男遭砍後，自拍傷勢傳給妹妹，妹妹收到後趕忙報警求助，王男意識清楚，被送往輔大醫院救治，警方目前已鎖定犯案林男行蹤，後續將釐清林男犯案原因。 男向警方問路神情有異 遭盤查搜出毒品 圖書館內DIY後猥褻女性外套 男大生提上訴遭駁回 (中時 ) #王男 #泰山 #20公分 #新北 #砍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 14:232021/05/01 生活 租屋處牆壁傳「燒炭聲」 男半夜開燈驚見恐怖真相 12:492021/05/01 生活 女網友約到家煮火鍋 男怒花3千買完食材慘遭封鎖 11:152021/05/01 社會 恐嚇「請你吃漢堡」 警破獲大姊頭討債集團賭窟 14:552021/05/01 社會 華航機師再傳家人 今增1本土確診 累積20人染疫 13:502021/05/01 生活 只待1小時 諾富特染疫房務員按摩足跡縮短 15:312021/05/01 生活 桃園雙載機車遭小黃撞飛墜大圳 失蹤男遺體涵管內找到了 07:482021/05/01 社會 超商前好心勸架遭槍擊 開槍男遭判9年 12:122021/05/01 社會 馬籍男大生搭車遺失藍芽耳機 警調監視器速尋回 14:022021/05/01 社會 陸女車內跪上司雙腿間吞吐被抓包 劈腿男辯：菸頭掉褲內幫滅火 10:022021/05/01 社會 女教授否認「躺咬上」男醫 LINE對話喊每晚打雞雞洩不倫戀 13:492021/05/01 社會 社會熱門新聞 彰化鄉親好暖！ 76行者吃燒烤遇熱心民眾 5千元帳單被搶付 - 社會 24人開摩鐵趴歡送留學友人 1男醉後突休克身亡 - 社會 女學霸招魂擲7次不肯回家 表哥慰「學業完成」才聖筊 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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