比利時一名18歲少女在今年6月，至南非野生動物園區擔任志工保育員，當時準備餵食獵豹時，豈料其中一隻獵豹竟衝向她，並直接將其撲倒，朝少女喉嚨的位置狠咬，嚇得她驚聲尖叫，而一旁的保育員發現後，趕緊上前將獵豹趕走，她才幸運撿回一命。

WATCH: A Belgian volunteer at a captive predator facility was attacked by a cheetah during feeding. Amandine Lequime was filming outside of the cheetah's enclosure while her colleague was on feeding duty last month when the cheetah proceeded to jump on her. pic.twitter.com/xKs6hirKaI — Getaway Magazine (@GetawayMagazine) July 7 2021

根據《太陽報》報導，來自比利時的萊奇姆（Amandine Lequime），6月至南非野生動物園區擔任志工，一天她的同事準備餵食獵豹，萊奇姆則站在後方進行拍攝，豈料同事一打開獵豹的柵門，其中一隻雌性獵豹竟直接衝向她，朝著她的喉嚨攻擊，似乎把萊奇姆當成獵物。

萊奇姆表示，「當時我失去平衡，隨即摔倒在地，獵豹不斷地啃咬我的手臂和腿，直到經理趕來把獵豹帶走」，隨後她便被送往醫院治療，手臂留下4個大洞，且必須進行縫合手術，而她的頸部及腿部全是獵豹的抓痕，如今她仍餘悸猶存，提到「當下雖然只有幾分鐘，但彷彿過了很久」。

萊奇姆更說，「當時機構還要求我不要聲張此事，但我不希望還有志工跟我一樣受害，人們需要意識到，接近野生動物雖然很吸引人，但其實並不安全」，而攻擊她的獵豹並非初犯，2年前牠就曾攻擊過救萊奇姆的經理，但園區並未加強安全，事後她也改至另外一間較有制度的動物園區工作。

致力於停止獅子養殖業的非營利組織「血獅」（Blood Lions）曾指出，南非有多達200多個「罐頭狩獵」（Canned Hunting）的養殖場，圈養獅子供獵人射殺，他們希望可以終止這種行為，不僅如此，過去10年來，有不少志工和遊客被南非圈養的貓科動物襲擊，且從萊奇姆錄下的影片可以見，該園區的圍欄設計並不安全。