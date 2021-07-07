前立委顏寬恒與台中市副議長顏莉敏位於台中沙鹿聯合服務處，今清晨遭車輛撞入，服務處大門遭撞壞。對此，顏寬恒今天表示，萬幸服務處當時沒人在，除了家具、大門、電腦被撞壞之外，駕駛也很冷靜的倒車離開，沒有重大損失，但也讓他覺得服務處忽然變得十分通風。顏寬恒並Po出一段監視器撞擊畫面，並幽默稱「我阿公很冷靜地一覺到天明，果然是見過大風大浪的，真厲害」。
顏寬恒今(7日)在臉書表示，跟鄉親報平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了。他說，服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好。顏寬恒還說，阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明，果然是見過大風大浪的，真厲害。
他並提到，駕車者是因為本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，他姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情，我們當然不會追究。不過看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享，最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王，在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了。
同為台中人的國民黨主席江啟臣留言表示，「沒有人員傷亡真是萬幸！ 平安就好」，國民黨副祕書長李彥秀也表示，「安全第一，平安是福」。
今天清晨四點，寬恒與副議長莉敏在沙鹿的服務處轟然一聲，忽然之間變得十分通風。
萬幸當時沒有人在服務處(如果那時有人在服務處寬恒就要懷疑他們是不是在群聚打麻將了)，所以除了家具、大門、電腦被撞壞之外，駕駛也很冷靜地的倒車離開，沒有真正重大的損失。
畢竟，服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好了。我們這邊要跟鄉親報個平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，以後等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了。寬恒的阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明。阿公果然是見過大風大浪的，真厲害！
駕車者是因為本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，他姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情，我們兄妹倆當然不會追究。
不過寬恒看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享一下這個畫面，最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王吧！在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了！由顏寬恒發佈於 2021年7月7日 星期三
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