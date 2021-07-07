前立委顏寬恒與台中市副議長顏莉敏位於台中沙鹿聯合服務處，今清晨遭車輛撞入，服務處大門遭撞壞。對此，顏寬恒今天表示，萬幸服務處當時沒人在，除了家具、大門、電腦被撞壞之外，駕駛也很冷靜的倒車離開，沒有重大損失，但也讓他覺得服務處忽然變得十分通風。顏寬恒並Po出一段監視器撞擊畫面，並幽默稱「我阿公很冷靜地一覺到天明，果然是見過大風大浪的，真厲害」。

轎車衝入顏寬恒服務處監視器畫面。(圖/翻攝自 顏寬恒臉書)

顏寬恒今(7日)在臉書表示，跟鄉親報平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了。他說，服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好。顏寬恒還說，阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明，果然是見過大風大浪的，真厲害。

前立委顏寬恒與台中市副議長顏莉敏位於台中沙鹿聯合服務處清晨遭車輛撞入，大門被撞破，駕駛肇事後逃逸。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

他並提到，駕車者是因為本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，他姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情，我們當然不會追究。不過看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享，最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王，在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了。

同為台中人的國民黨主席江啟臣留言表示，「沒有人員傷亡真是萬幸！ 平安就好」，國民黨副祕書長李彥秀也表示，「安全第一，平安是福」。