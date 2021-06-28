前立委顏寬恒。(取自顏寬恒臉書)

前立委顏寬恒三個月前曾發下豪語要減重10公斤，並請大家一起好好監督，如今三個月過去了，他日前公布最新體重為79.1公斤，開心宣布減重挑戰成功，不過，當天並未曬出演肥成功照片，不少網友都敲碗想要看照片。後來他26日在臉書曬出2張照片談新增設的YouBike 2.0站，但有不少網友全都直喊「真的瘦了」。

顏寬恒今年3月曾說，開車送孫女去上學，突然意識到一件事情，因為小小的幸福都是一分一秒累積下來的，希望能夠陪著孫女一起長大，因此從來沒想過減肥這件事的他，下定決心要減肥。隨著三個月的時間過去，他25日在臉書分享，一共減了10.4公斤，體重為79.1公斤，宣布減重挑戰成功，而他覺得自己咬牙撐過了，相信網友也可以，「脂肪都打得敗我們，也可以打敗病毒，大家都要鍛鍊自己對抗疫情，減重是一生的志業，如果體重都不能控制你還能控制什麼？」

減肥成功消息一出，不少網友都敲碗「沒圖沒真相」，顏寬恒當時也回應，「讓我賣個關子，而且哥，現在有圖也未必是真相」。後來他在26日貼文談到，近期市府交通局公布了許多新增設的YouBike 2.0站，其中也有許多是他和顏莉敏向市府爭取設立，本來為許多學生族通勤方便而爭取的YouBike站，結果站體設立好了、大家卻不用騎車到學校就能上課了，真是人算不如天算！雖然如此，他還是來幫大家看看還有沒有哪邊需要改進。

而顏寬恒一PO出照片後，該篇貼文已有近5千名網友按讚，更有不少網友都關注到他的體型出現明顯變化，不少人都留言表示，「有真相了，阿公有瘦了餒」、「恭喜瘦好多，要學習你」、「委員瘦的很明顯」、「瘦了瘦了，事竟成於有志者」、「真的有瘦了」。