「秋祥」2歲1個月終於在16日清晨順利抵達美國佛羅里達州的微風灣動物園做借殖計畫。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬，透過「歐洲動物園暨水族館協會」及「美洲動物園暨水族館協會」的跨區族群管理合作計畫，14日下午搭乘華航貨機歷經18小時的飛行，加上10小時的陸運，終於在16日清晨順利抵達美國佛羅里達州的微風灣動物園做借殖計畫。

侏儒河馬借殖計畫去年因新冠肺炎疫情暫時終止，經過歐洲動物園暨水族館協會及美洲動物園暨水族館協會多方協調，終於定案這次侏儒河馬調度到微風灣動物園，但計畫卻因為疫情再度生變，原訂5月中旬的華航貨機，受到疫情影響原時段完全沒有航班，動物園也曾積極嘗試尋找其他航線或航空公司，幸好在6月中接獲華航恢復7月份邁阿密航線的通知，卻又因颱風侵襲佛州航班再度往後延，運送計畫整整延宕了2個月。

園方指出，這是北市立動物園第一次空運如此大型的草食動物出國，侏儒河馬「侏長」和「秋祥」2兄弟擔負起活化圈養族群，避免圈養珍貴稀有保育類動物產生族群結構惡化或基因窄化等問題。

保育員表示，保育員持續執行進箱籠訓練，侏儒河馬兄弟都適應良好，不會因外界干擾而退出箱籠，這次借殖計畫的2隻侏儒河馬都是在動物園出生長大的，「侏長」5歲半、「秋祥」2歲1個月，但因疫情影響，保育員無法陪伴同行。

保育員說，侏儒河馬皮膚需要保濕，加上牠是熱帶動物，貨艙溫度不能太低，除了請華航協助調整貨艙的溫度，中途在安克拉治休息時，特別協商阿拉斯加動物園的人員到機場幫助「侏長」和「秋祥」補充水分和食物。

園方表示，北市動物園的侏儒河馬是一個大家族，家族成員在台東池上牧野渡假村、高雄壽山動物園和台南頑皮世界都可以看到，期待「侏長」和「秋祥」遠渡到微風灣動物園後，能夠順利達成繁殖的任務。