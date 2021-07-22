高巿府提出後疫文化振興協力計畫。（摘自史哲臉書）

針對微解封後的藝文行動安全，高雄巿副巿長史哲表示，已提出「高雄後疫文化振興協力計畫」，第一步將針對高雄劇組拍攝、戲團演出無觀眾酬神、表演藝術排練直播、流行音樂線上演唱會等4面向，由高市府來協助快篩。

「要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常」史哲22日臉書PO文指出，面對疫情逐漸流感化，不只是藝術文化產業，許多面向上，如果一直在等疫後的到來，其實會撐不到疫後，而是要提早部署在後疫情時代的因應作為。

他認為，疫情微解封，藝文活動與產業的逐步振興很重要，中央提出的相關指引，最重要的就是「安全」，劇組拍攝前需要快篩、表演產業相關的無觀眾酬神演出、排練、直播等需要拿下口罩部分，也都需要提出快篩證明。

對此，高雄市政府提出「高雄後疫文化振興協力計畫」，第一步將提供快篩協助，針對高雄劇組拍攝、戲團演出無觀眾酬神、表演藝術排練直播、流行音樂線上演唱會的快篩，將由高雄市政府來協力藝文團隊。