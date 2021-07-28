疫情衝擊各行各業，在疫情警戒降級之際，工研院28日公布「疫情升溫對產業影響調查」結果，發現有7成製造業及服務業營運有受疫情影響，但情況尚可控制，工研院產科國際所所長蘇孟宗解讀調查結果後，提出相關建言供政府和企業參考

蘇孟宗指出，廠商宜善用此次防疫經驗，加速強化異地分流、在家工作與雲端服務機制，保持營運效能，建置更具彈性的零組件庫存機制，以控管缺料衝擊產生的風險。

蘇孟宗認為，目前疫情已受到控制，政府現階段應保持與產業高度互動，將疫情發展、最新管制措施、產業因應作為，盡可能透明化，盤點受創情形，並提供融資援助，建構線上勞動力供需媒合平台，以利應援人力產業。

同時，建議政府可思考規畫「標靶式振興工具」，透過補貼、線上雲端工具與顧問訪視團，針對不同產業的需求，給予針對性協助，帶動相關產業發展，做為經濟振興產業的手段。

工研院產科國際所6月7日持續對IEK產業情報網會員進行線上調查，7月12日回收825份有效問卷，分析發現製造業有22.6％廠商指疫情刺激需求訂單增加，21.6％廠商認現階段疫情對公司沒有造成影響，另有40％廠商認為異地分流致產能調配不易，22.9％廠商指產品物流配送有受阻現象。

服務業方面，有39.3％業者訂單明顯減少，38.6％受疫情影響小，8.8％業者因防疫緊急需求訂單大幅增加，但有4.3％商家受疫情影響停業。

調查發現有近8成製造業廠商，希望政府能協助疫苗接種，並以出口型的產業需求最迫切，高達94.4％，服務業也有80.7％認為是當務之急。還有2成服務業者希望政府線上媒合人力，以解決部分產業人力不足問題。