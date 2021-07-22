小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。越南和馬來西亞疫情擴大，台資鋼廠恐受疫情衝擊，中鋼表示，除馬來西亞仍在停工，預計8月初才可能逐步恢復生產外，中鋼越南冷軋廠本月可能短供3000～4000公噸；東鋼則表示，影響不大。

【1】越南、馬來西亞疫情擴大 台資鋼廠無奈停工、減班

越南和馬來西亞疫情擴大，台商投資的中鋼日鐵越南公司（CSVC）、中鋼馬來西亞廠、東鋼越南鋼筋廠等相關鋼廠，均傳出供料受阻或停工、減班生產等災情。

【2】官股護盤急如火 買超寫新高

外資連4日賣超上千億元，八大官股券商也連4日買超並不意外，但官股連4日買超金額逾262億元，創下史上在最短連買期間內買超金額新紀錄，半導體三雄及貨櫃三雄都是重點護盤股，企圖全力穩定指數。

【3】長榮：貨櫃海運 Q4未必比Q3旺季差

長榮21日舉行股東會，總經理謝惠全以「需求未歇，穩步前行」來定調今年下半年產業市況，他強調，第四季雖然為傳統淡季，但世事難料，若塞港持續，疫情復發嚴重導致碼頭作業流程緩慢，第四季也未必比第三季差。

【4】暴雨癱瘓鄭州 庫克憂心衝擊iPhone供應鏈

千年暴雨急降，落在全球半數iPhone產地的河南省鄭州市，蘋果鏈在新機上市前意外面臨大考驗，讓市場憂心忡忡，唯恐影響新機上市大計，不僅鴻海於第一時間啟動應對機制，連蘋果（Apple）執行長提姆庫克也親上微博發文關注災情。蘋果鏈多少會受影響，至於衝擊多大，端視未來幾天的雨勢變化，與聯外交通能否恢復。

【5】拜登要用自己人 Fed主席鮑爾恐無法連任

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）四年任期將於明年2月屆滿，各界好奇他能否繼續連任。外媒引述消息報導，儘管鮑爾深受兩黨議員與市場人士支持，但美國總統拜登可能另有考量，最可能出線人選是Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）。