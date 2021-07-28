台中市政府研議將於8月舉辦台中購物節，民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻表示，振興台中各商家是全民共識樂觀其成，但市府要舉辦活動應充分籌劃，並做好足夠宣傳準備再上路才能達到最佳效益；賴佳微表示，後疫情時代下網路購物成為新常態，台中購物節APP應主動媒合在地業者，提供功能協助商家做線上購物，讓購物節振興能夠更具效果。

賴佳微表示，市府宣布將在8月舉辦台中購物節，在警戒後對於商家而言各種鼓勵消費振興活動都是樂觀其成。但既然要舉辦購物節，應該要有充分宣傳時間再來舉行，不要倉促上路。以往購物節多與既有線上購物平台合作，現在應思考如何協助在地商家結合購物app，以協助商家多元銷售。

江肇國說，去年各項調查都顯示疫情期間下，民眾網購習慣逐漸升高。這次三級警戒間更有網購消費年齡層全齡化的現象，連阿公阿嬤都開始學會用手機網購。台中購物節的網站或app應要能提供媒合在地商家做線上購物的功能，讓這個購物節的舉辦更有效益。

周永鴻認為，市府之前強調購物節與在地業者的連結，但兩屆購物節推出兩個app，還看不到為在地業者宣傳及媒合客群的具體成效。市府舉辦購物節，應該盤點受衝擊的產業重點行銷才能對症下藥。雖然現在降為二級，但全台仍受疫情影響定會減少外地人來台中消費，如無有效規劃恐浪費振興的用意。