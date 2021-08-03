適逢父親節即將到來，身為子女的你還沒挑好禮物嗎？小米台灣今（3）日宣布將於8月4日至8月8日止舉辦「小米父親節」活動，祭出小米智慧型顯示器P1 50型早鳥優惠價，更精選多款手機、智慧家電、生活好物等熱門商品推出有感直降，讓你備妥贈禮清單；並推出父親節限定的「88折專區」，每日指定品項限時限量秒殺；此外小米商城mi.com再加碼推出滿額抽獎活動，好禮總價高達30萬元！

小米智慧顯示器P1 50型搭載三面超窄邊框設計，實現更高的螢幕機身比以及178° 的視角，帶來廣闊視野。螢幕支援4K Ultra HD畫質，以及Dolby Vision和HDR10+動態影像處理，提供高達 94% DCI-P3 的寬廣色域覆蓋率，結合10.7億種色彩顯示，可呈現鮮明色彩和生動細節。而在MEMC動態補償技術下，當觀看體育賽事、賽車等畫面轉換多變的畫面時，可消除畫面撕裂和抖動，提高流暢度。同時，顯示器所內建的兩座10W立體聲喇叭採用Dolby Vision和DTS-HD解碼技術，提供豐富、層次分明的3D音效。

小米智慧顯示器系列全新功能上線！獨家整合米家APP，透過遙控器能直接操控家中智慧家電，讓你躺在沙發上也能使用搖控器控制燈光明暗；貓奴們還能同步確認貓主子在房間玩樂狀態；媽媽們做居家運動時，也能同步觀看孩子在房間熟睡的模樣。

小米智慧顯示器P1 50型搭載Android TV 10作業系統，擁有直覺的操作介面，除了可利用附贈的360° 藍牙遙控器從任何方向操作顯示器，未來透過OTA軟體更新，還可使用Google語音助理，在三公尺的範圍內，以簡單的語音指令，要求Google語音助理控制顯示器、回答問題並查看行事曆，或控制家中的其他智慧型家電產品，打造更便捷的智慧家庭環境。

小米智慧顯示器P1 50型建議售價為$15999元，提供機身2年完整保固與專業基本安裝服務，於2021年12月31日前購買即免費享受一個月CATCHPLAY+和四季線上會員權益（價值新台幣$367元）；自8月6日起祭出早鳥優惠價只要$13999元，於小米官網mi.com、小米實體門市、PChome24h購物 小米旗艦館、遠傳friDay購物及法雅客網路商店全面開放預購，預購數量有限，售完為止；另於8月16日起全面開賣。

為迎接父親節的到來，小米台灣於8月4日至8月8日止舉辦「小米父親節」活動，推出多項產品直降優惠。小米10T Pro 5G優惠價$13999元；小米10T Lite 5G優惠價$6999元。Redmi Note 10 Pro優惠價$7999元。小米11 5G優惠價$19999元。小米11 Lite 5G優惠價$10699元；Redmi Note 9T 5G（4GB+128GB）優惠價$5499元。 小米10T 5G優惠價$11999元，再贈小米手環 5；Redmi 9T（6GB+128GB）優惠價$4999元。

擁有120AW 超強吸力升級與60 分鐘超長續航的「米家無線吸塵器 G9」直降$800元，優惠價$4695元，領券最高再折$500元。「小米手錶 運動版」以1.39 吋 326 ppi 高解析度螢幕與支援117 種運動模式，活動期間直降$400元，優惠價$2895元，領券最高再折$200元。

「米家掃拖機器人 1C」擁有視覺動態系統，能完整建構地圖，同時提供2500Pa 超大吸力，優惠價$5995元，領券最高再折$500元。「米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）」優惠價只要$695元。「小米智慧顯示器 P1 55型」優惠價$15999元，領券最高再折新台幣$1200元。 「小米小愛音箱 Art」優惠價$995元。

歡慶88節，小米商城 mi.com 推出父親節限定的「88折專區」，自8月4日至8月8日活動期間，每日針對指定品項推出限時限量秒殺活動；入選品項包含米家掃拖機器人秒殺價$8355元、米家無線吸塵器 G10秒殺價$6595元；米家電磁爐秒殺價$1575元；還有包88折活動，精選多款行李箱、後背包等產品，領券即享88折優惠！

小米商城 mi.com於8月4日至8月8日活動期間再加碼推出獨家滿額抽獎活動，凡消費滿指定金額即可抽限量好禮，不僅好禮總價近30萬元，中獎名額更高達近300位，最高還可抽中小米智慧顯示器 P1 55型。