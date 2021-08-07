【LIVE直播】新北市新冠肺炎疫情說明會 ｜2021.08.07

新北市今日新增4例本土確診，疫情漸趨平緩，許多民眾關心泳池開放與否，新北市市長侯友長將於下午記者會說明，《中時新聞網》將於下午3時為您全程直播。

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2191907例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2174487例排除)，其中15775例確診，分別為1287例境外移入(原公布之本土個案15105，疫調後改判境外移入)，14435本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計806例COVID-19死亡病例，其中798例本土，個案居住縣市分布為新北市397例、臺北市307例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。