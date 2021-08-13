美國民主黨籍參議員達克沃絲8月10日表示，美國援台疫苗「一開始是75萬劑，現在已經超過400萬劑了」；不過經查後確認新聞是烏龍一場，其表達的意思是指台灣目前已獲贈250萬劑，美國並無額外加碼再送疫苗之意，這讓台灣人空歡喜一場。

這不能怪達克沃絲記不清楚，只能說民進黨政府大外宣太成功，讓她6月5日搭乘C-17軍用運輸機訪台留下的印象太深刻；達克沃絲顯然並不知情，這兩個多月來台灣透過民間力量郭台銘、台積電、慈濟已與德國輝瑞BNT採購1500萬劑疫苗，所以她還停留在兩個月前「台灣被中國封鎖買不到疫苗」印象中。

台灣的疫苗荒，民進黨政府無論是大內宣、大外宣，從頭到尾就是一招——甩鍋給中共，所以閣揆蘇貞昌敢鐵口直斷「郭董買不到」、美國白宮發言人說「遭外力截斷」、民進黨發言人呼應說「金夭壽」。沒想到，郭董等民間力量還真搞定了BNT疫苗，讓民進黨政府顏面盡失、糗得無地自容，哪還有臉跑去告訴美國參議員「台灣買到BNT了」。

中國因素不存在，可台灣疫苗荒是事實，原因在哪？當然就是民進黨採購疫苗保密到家、老喬不定AZ和莫德納疫苗。截至目前，前者採購1000萬劑、交貨240.9萬劑（到貨率24.09%），後者採購505萬劑、交貨124.96萬劑（到貨率24.74%），你沒有看錯、我也沒有算錯，都不到1/4，這種執行率及格嗎？這還沒把陳時中吹噓明年大手筆採購3600萬劑莫德納疫苗算進去哩。

記者提問「可以到貨多少疫苗」，陳時中總是一臉懵逼說「飛機起飛可能都還有變數」，現在想起來還真覺得好笑，拜託，莫德納疫苗是美國貨，美國白宮、參、眾兩院、國防部、美軍全都撐台灣，不是嗎？陳時中就算無能判斷，瞎掰也要有底線，這齣杯弓蛇影、恐中的疫苗荒，台灣還演得下去嗎？！

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