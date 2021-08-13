新北今日首度0確診 侯友宜：更要小心翼翼 15:522021/08/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今在防疫說明會上說，面對疫情要學會謙卑、嚴陣以待。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今日出現首度的0確診，新北市長侯友宜今在防疫說明會上說，面對疫情要學會謙卑、嚴陣以待，更要小心翼翼，「一天的零，不代表之後都是零」。 侯說，要每天檢視疫情哪些沒做好？全力以赴，希望每個腳步都是穩定的，守住新北疫情也跟各縣市聯合作戰，守住全國疫情，疫情高高低低，用平常心看待最重要，守好疫情。 新北兒藝節AR互動 今線上開幕 陳時中冷血一把刀 #疫情 #新北 #守住 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中稱「3＋11」不算破口 胸腔醫34字狂吐槽 09:032021/08/13 生活 羅智強打臉陳時中「3＋11不是破口」 揭這3人是禍主 10:232021/08/13 政治 時論廣場》陳時中的人權笑話說（高源流） 17:432021/08/13 時論廣場 新聞透視》推諉說謊 如何對得起800條人命 04:102021/08/13 焦點要聞 花10分鐘講古 陳時中重申3＋11「不是破口」 14:222021/08/13 生活 區域利多！土城新北高工停車場開工 16:072021/08/13 區域情報-新北 疫情穩穩控制住 新北疫情今首度「＋0」 13:482021/08/13 生活 陳時中堅稱「3＋11」不是疫情破口 范雲回應了 11:222021/08/13 政治 《半導體》精材Q3迎旺季 疫情障蔽Q4能見度 08:032021/08/13 財經 陳時中稱「3＋11非破口」 陳亭妃：該追究還是要追究 12:262021/08/13 政治 有薪假快請完家長喊救命 陳時中這樣說 14:482021/08/13 生活 生活熱門新聞 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 北市確診男發病前搭高鐵回台南 4天趴趴走16處足跡曝光 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 高端疫苗最新意願登記出爐 醫怒：完全違反醫學倫理 - 生活 電影《天坑》高雄首映 網一查真相全愣住 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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