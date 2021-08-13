新北今日出現首度的0確診，新北市長侯友宜今在防疫說明會上說，面對疫情要學會謙卑、嚴陣以待，更要小心翼翼，「一天的零，不代表之後都是零」。

侯說，要每天檢視疫情哪些沒做好？全力以赴，希望每個腳步都是穩定的，守住新北疫情也跟各縣市聯合作戰，守住全國疫情，疫情高高低低，用平常心看待最重要，守好疫情。