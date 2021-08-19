竹南警分局18日在國道3號高架橋下空間查獲「士卒」賭場，查扣象棋賭具一批。（竹南警分局提供。謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局18日在國道3號高架橋下空間查獲「士卒」賭場，帶回19人偵詢。（竹南警分局提供。謝明俊苗栗傳真）

國內面臨疫情嚴峻，好賭民眾依舊賭性堅定，苗栗縣警竹南分局18日就在轄區龍山宮附近的國3高架橋下空地，查獲「士卒」（台語：「仕九」）賭場，共逮獲賭場陳姓負責人及把風人員、賭客共19人，扣獲購資17萬餘元、象棋賭具1批，詢後將賭場員工依賭博罪嫌移送法辦。

竹南警分局日前接獲情資，轄內龍山宮附近的國道3號陸橋下空地，有人以象棋「士卒」群聚賭博，警方經多日埋伏後，於18日見時機成熟，動員優勢警力前往查緝，當場查獲陳姓負責人所主持之賭場，查獲把風及賭客等19人，並查扣賭資17萬5900元、象棋及賭具一批，全案依賭博罪移送法辦。

警方指出，疫情期間，室內群聚聚賭，賭客出入頻繁容易遭民眾檢舉，賭場負責人動歪腦筋，特地選擇戶外通風良好且人煙稀少，不易受警方查緝的國道高架橋下聚賭。

警方執行查緝時，已做好完整蒐證，掌握賭客聚賭情形，藉由錄影畫面回放，犯嫌也只能乖乖俯首認罪。警方呼籲防疫期間，除遵守政府相關防疫規定外，不該從事賭博等群聚行為，以免觸犯法律又成為防疫破口。