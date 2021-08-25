香港警方國安處今早到支聯會副主席鄒幸彤位於中環的辦公室，送交國安處信件，指根據《香港國安法》第43條實施細則，要求支聯會交出資料。鄒幸彤說，除她以外，支聯會各常委今天亦收到有關信件。支聯會表示，常委需要開會討論如何應對。港媒報導，警方會發信予支聯會相關的約10名董事及幹事，包括何俊仁及李卓人等。

《香港國安法》第43條實施細則第5條規定，警務處處長可在保安局局長批准下，向外國政治組織或台灣政治組織或外國的代理人送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料，包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支。

早前傳出，支聯會常委召開常委會，並在會議上通過決議解散支聯會，但仍需待會員大會通過。據報，支聯會日內將召開會員大會，就決議進行表決。若獲得75％出席會員贊成，即可通過解散決議。