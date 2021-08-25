大陸國家主席習近平今天（25日）與俄羅斯總統普丁通電話。

據人民日報報導，習近平指出，今年以來，中俄以慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年為新起點，推動兩國戰略協作和全方位務實合作取得一系列新成就，為促進兩國各自發展提供了重要支撐，也為團結國際社會共克時艱發揮了中流砥柱作用。雙方要創新合作方式，拓展合作領域，爭取更多合作成果。當前，新冠肺炎疫情起伏不定，國際抗疫任務艱巨，中方願同俄方深化疫苗研發生產合作，保障疫苗全球供應鏈安全穩定，維護兩國人民生命安全和身體健康，為構建人類衛生健康共同體貢獻中俄力量。

習近平強調，鞋子合不合腳，只有穿的人才知道。哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權。中俄作為新時代全面戰略協作夥伴，要深化反干涉合作，將各自國家前途命運牢牢掌握在自己手中。中方堅定支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方為維護國家主權安全所採取的舉措。雙方要以今年上海合作組織成立20週年為契機，同成員國一道，加強團結協作，加大相互支持，維護地區國家安全和發展利益。

習近平強調，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中方願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

普丁表示，俄方對俄中關係發展感到滿意。今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20週年，對於俄中關係具有特殊意義。76年前，俄中為取得世界反法西斯戰爭勝利付出巨大民族犧牲、作出決定性貢獻。當前形勢下，雙方應該密切戰略協作，相互堅定支持，捍衛二戰勝利成果，維護歷史真相。「俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆和南海等問題上維護自身核心利益的正當立場」，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，反對將新冠病毒溯源政治化，希望同中方繼續深化各領域務實合作，加強抗疫合作。

普丁表示，當前阿富汗局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，打擊恐怖主義，切斷毒品走私，防止阿富汗安全風險外溢，抵御外部勢力干預破壞，維護地區安全穩定。

雙方一致認為，當前國際和地區形勢複雜演變，中俄雙方及時就雙邊和多邊重大問題保持溝通十分重要和必要，同意繼續通過各種方式保持密切交往。