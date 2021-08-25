建國市場購物網正式啟用，立委黃國書、市議員邱素貞、經濟部中部辦公室副主任林春菊、南區區長何宜真等人也到場力挺。（馮惠宜攝）

受疫情影響，民眾少上市場，為開拓客源，全國最大的零售市場：台中建國市場建置「建國市場購物網」8月25日啟用，要以比市場便宜二到三成的蔬果肉品等食材和電商通路競爭，民眾只要上網選購就可宅配到家。

在民代爭取經費、經濟部協助下建國市場購物網正式在經濟部「免迺好撿-買菜網」下上架啟用，立委黃國書、市議員邱素貞、經濟部中部辦公室副主任林春菊、南區區長何宜真等人也到場祝賀；建國市場自治會會長蔡鈴欽感謝黃國書向經濟部爭取69萬元建置市場購物網，也宣布現在加入會員就送購物袋，還有特價888元的限量福袋，內含15項商品價值超過1200元，線上消費還能再抽購物金，以及其他好康優惠。

黃國書說，建置市場購物網，除可減少群聚風險，也搭上疫情期間的網購風潮，創造民眾與市場雙贏。市議員邱素貞表示，該網站也提供無現金交易的新選擇，非常便捷，相當符合現代人購物的需求。

市議員鄭功進表示，建國市場高達711攤，是全國最大公有零售傳統市場，能購有專有購物網攤商引頸期盼。與會的台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也強調，透過一定比例零售端的數位化轉型，也能帶來新一波的網路商機，才能開拓更多潛在的新客源。