移民署共查獲52公斤各式可疑生肉、肉製品。（移民署提供）

移民署25日表示，經動員各縣市專勤隊計1497人次，兩天來針對全國各地東南亞雜貨商行、外國人小吃店及攤商共437處，進行非洲豬瘟肉加強查緝，共查出6件52.7公斤來源不明及標示不清的豬肉製品，其中包含大批生豬肉，其中更有業者還在透過臉書公開販賣，若流入市面，恐導致豬隻染疫風險，移民署除將這批可疑肉品送驗外，並擴大溯源追查。

移民署24日開始專案清查，陸續在高雄市等5縣市，查獲6件52.7公斤，疑似來自越南未經檢疫的生豬肉及製品，包括彰化縣查獲不明水產及生肉一批11包5.5公斤、桃園市查獲某肉品商，透過網路販售來源不明豬肉製品，計有越南製香腸2包12條、火腿5包、3袋豬肉及豬油等計30.8公斤、新竹市查獲內含越南豬肉的月餅、高雄市查獲可疑月餅及越南荷葉捲等。

移民署表示，將持續加強查察非法外來店家外，另透過NGO團體、新住民培力發展資訊網等網站及臉書專頁，加強英、越、印、泰、柬、緬等多語多元宣導及社群推播非洲豬瘟防疫措施，讓新住民朋友瞭解非洲豬瘟病毒的危害。

移民署呼籲，查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元；違規自中國大陸（含香港及澳門）、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，會罰20萬元。

以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違者最高處100萬元，因中秋佳節將至，提醒民眾購買年節應景食品，要把握「三不原則」：不買標示不清、不買來源不明、不買色澤過於鮮豔的食品，勿跨境網購國外肉品。

如有相關疑慮及協處的需要，可以透過新住民服務熱線0800-024-111洽詢，避免非洲豬瘟入侵台灣，共同維護我農畜產品安全及國人健康。